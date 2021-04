Massimo Cannoletta il successo dopo l’Eredità, ma chi è? Lavoro, laurea, moglie, stipendio

È stato uno dei campioni de L’Eredità più amati dal pubblico ma… sai tutto di lui? E soprattutto, sai cosa sta facendo dopo il successo nel quiz televisivo?

Il super campione de L’Eredità: Massimo Cannoletta

Massimo Cannoletta ha conosciuto la popolarità imponendosi come super campione a L’Eredità: nel quiz condotto da Flavio Insinna ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua cultura strabiliante, che abbraccia mille campi. Questo gli ha permesso di partecipare a ben 51 puntata dell’Eredità, finendo per 33 volte alla ghigliottina e riuscendo a vincerne ben 8, per un totale di 280.000 euro in gettoni d’oro. Soldi che non gli stati stati immediatamente accreditati visto che qualche mese fa ha confessato a Serena Bortone “Non ho ancora visto i 280mila euro vinti”.

“Voglio continuare a fare divulgazione sui miei canali social”

Che cosa si può fare con questa cifra? Cannoletta ha sempre avuto le idee chiare: investirli nella sua più grande passione, la divulgazione scientifica e i mezzi per migliorarla. Dopo tutto, era esattamente questo che faceva prima di diventare una celebrity televisiva. “Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti che si è molto allargato grazie alla visibilità che mi ha dato il gioco di Rai1”, ha fatto sapere durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Età, studi, occupazione: tutto quel che c’è da sapere su Massimo Cannoletta

Massimo Cannnoletta è nato ad Acquarica in provincia di Lecce nel 1974, è laureato in Scienze Politiche e parla ben 4 lingue. Appassionato di viaggi e cultura, è riuscito a fare delle sue due passioni un lavoro: ha fatto per due volte il giro del mondo su una nave da crociera dove teneva conferenze in cui raccontava la storia dei luoghi che erano meta del viaggio. Ha un suo canale YouTube in cui trasmette brevi approfondimenti di 20 minuti, podcast dedicati alla sua materia preferita, la storia che vanno sotto il titolo di Massimo 20.

Moglie, fidanzata, figli: tutto nascosto dalla privacy!

Del suo lavoro e delle sue passioni possiamo trovare ampia documentazione sui suoi canali social, sia Facebook sia Instagram, dove pubblica con orgoglio i suoi lavori. Se i suoi social sono una sorta di paradiso per chi, come lui, è appassionato di viaggi e storia, chi invece volesse scoprire qualche cosa di più sulla sua vita privata resterebbe davvero deluso: Massimo Cannoletta infatti tiene molto alla sua privacy e per questo motivo sui social non posta mai niente di personale. Sappiamo che non è sposato né ufficialmente fidanzato ma sulla sua vita sentimentale non trapela nulla più.

Ospite fisso a Oggi è un altro giorno, con Massimo 5

Il successo ottenuto a L’Eredità gli ha aperto nuove prospettive professionali. Oltre ai podcast ha avuto l’opportunità di collaborare con Gente e ha ammesso: “Ho ricevuto dei messaggi da persone alle quali, prima dell’Eredità, avevo scritto per collaborare anche a titolo gratuito per il mio gusto di divulgare. Non mi hanno neanche degnato di un saluto mentre ora le stesse persone sono quelle che stanno bussando alla mia porta”. L’opportunità lavorativa più importante è però arrivata grazie a Domani è un altro giorno: Cannoletta è ormai ospite fisso della trasmissione condotta da Serena Bortone, che gli ha offerto uno spazio divulgativo di cinque minuti all’interno della trasmissione. Come si intitola? Massimo 5, naturalmente!