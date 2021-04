Romina Power e Albano tornano insieme: fan in delirio

L’annuncio che tutti i fan aspettavano è arrivato: Romina Power e Al Bano Carrisi tornano insieme per deliziare il pubblico che li segue da sempre con le loro canzoni.

Al Bano e Romina Power sono la coppia che il pubblico ha sempre amato. La loro storia d’amore è iniziata come una favola ma, come tutte le più belle storie d’amore, ha subito una grave battuta d’arresto in seguito alla scomparsa della primogenita Ylenia. Il dolore che ha colpito una delle coppie più amate ed ammirate dal pubblico italiano ha avuto la meglio sul sentimento e, alla fine, Al Bano e Romina annunciarono la separazione.

Sono stati anni difficili per entrambi e per i loro figli, ma dopo lunghi periodi di guerre e silenzi, alla fine la ex coppia è riuscita a trovare un nuovo equilibrio. Al Bano e Romina si sono ricostruiti una vita privata, ma sono riusciti a comprendere quanto fosse importante per loro e per il pubblico che li seguiva da sempre tornare a cantare e rallegrare tutti con la loro musica.

Romina Power e Al Bano coppia, ma solo sul lavoro

Così, Al Bano e Romina si sono riuniti come coppia artistica e hanno iniziato a girare il mondo portando la loro musica anche oltre oceano.

Il pubblico, quindi, ha ritrovato il feeling e la complicità che li caratterizzava negli anni in cui rappresentavano una delle coppie più amate della musica e dello spettacolo.

In tanti, in quegli anni, hanno ipotizzato che Al Bano e Romina potessero anche tornare ad essere marito e moglie come un tempo ma, alla fine, lui ha spiazzato tutti.

Superata la crisi con la compagna, Loredana Lecciso, l’ugola di Cellino San Marco ha compreso quanto fosse impossibile ricostruire il matrimonio con Romina e quanto, invece, fosse innamorato della fidanzata.

Così, Al Bano è tornato tra le braccia di Loredana ma, nelle ultime ore, i fan di Romina sono tornati ad esultare all’annuncio del primo concerto programmato che li vedrà protagonisti in Romania.

Romina Power e Al Bano insieme per la musica

Dopo un lungo anno trascorso lontano dai palcoscenici italiani ed internazionali a causa della pandemia, si ricominciano a programmare i concerti dal vivo.

Per Al Bano e Romina il primo live sarà il prossimo 13 novembre in Romania: all’annuncio della reunion i fan sono impazziti e i biglietti sono già andati a ruba.

Com’è noto, i due sono amatissimi non solo in Italia ma anche in tutta Europa e oltre oceano. I concerti organizzati lontani dal Paese riescono a radunare sempre migliaia di persone, rimaste affezionate al ricordo e all’idea di Al Bano e Romina.

Per il prossimo novembre in Romania, dunque, si attende il sold out: la reunion di Al Bano e Romina sarà un evento imperdibile ed emozionante per tutti.