Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina malattia: “Ero terrorizzata, avevo dei dolori lancinanti…”

Vanessa Gravina, una delle protagoniste indiscusse de Il Paradiso delle Signore, in una lunga intervista ha raccontato di un grave problema di salute che le ha provocato non pochi problemi.

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction di maggiore successo del panorama televisivo italiano. Nel pomeriggio di Rai 1 conquista milioni di telespettatori, ormai affezionati alle avventure, agli intrecci amorosi ma soprattutto alle storie, curate nei dettagli, di ogni personaggio della serie.

Chi è Vanessa Gravina

Tra i protagonisti della fiction in onda nel daytime di Rai 1, troviamo la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Figura introdotta nella trama nel 2018 che divide il pubblico, tra chi la sostiene e chi è un suo accanito detrattore. Nei panni di questo interessante personaggio troviamo Vanessa Gravina, attrice nata a Milano che nel corso della sua carriera ha interpretato i ruoli più disparati in importanti produzioni televisive come Incantesimo, La Piovra, CentoVetrine e moltissimi altre. Nonostante gli spettatori del piccolo schermo conoscano il suo talento e la professionalità, l’attrice ha sempre preferito tenere separata la sua vita privata dal lavoro. Infatti di Vanessa si sa ben poco, se non che è sposata dal 2015 con Domenico Pimpinella.

Il racconto di Vanessa Gravina

Ma in una lunga intervista rilasciata a Ok Benessere e Salute, Vanessa ha aperto la porta su un episodio che ha segnato la propria vita, facendola temere seriamente per il proprio stato di salute. In particolare la donna ha scoperto di soffrire di una grave patologia, raccontando come tutto è iniziato: “Avevo dei dolori lancinanti e avevo paura di rimanere cieca”.

La scoperta

Nello specifico l’attrice ha affermato che i primi problemi sono arrivati durante il periodo di riprese di Don Tonino, serie di Fosco Gasperi del 1988, quando aveva solo 14 anni. Dopo svariati controlli da specialisti del settore Vanessa ha scoperto di avere una lesione alla cornea. Inoltre ha aggiunto: “Voglio specificare il fatto di aver lavorato molto quel giorno perché se non fossi stata così esposta, forse, non avrei avuto quel problema. Abbiamo poi scoperto che a provocarla era stata una disfunzione dei filtri dei riflettori. Ecco perché avevo sentito tanto caldo quel giorno sul set!”. Questa scoperta ha ovviamente condizionato la vita di Gravina, che nel corso del tempo ha imparato a convivere con questo problema di salute.