Un Posto al Sole, anticipazioni di giovedì 15 aprile: proposta indecente per Serena

Nel nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, tra le protagoniste indiscusse emergerà sicuramente la personalità di Serena Cirillo. Quest’ultima, nonostante sia in dolce attesa e perennemente attenta alla figlia Irene, è anche sotto pressione per le condizioni di salute del marito Filippo. Questi, dopo gli esiti clinici a Milano, sa di dover affrontare un periodo molto ostico. Proprio per tale ragione, la proposta indecente giunta alla Cirillo sembrerebbe tuonare proprio come un fulmine a ciel sereno.

La rabbia di Serena

Serena Cirillo, ormai da anni, rappresenta una delle protagoniste più amate della soap campana Un Posto al Sole. La moglie di Filippo, però, nelle prossime puntate, si ritroverà dinanzi ad un bivio del tutto inaspettato e fuorviante. Infatti, come ben ricorderanno i fan della soap campana, la madre di Serena e le sue sorelle vivono a Berlino. Per motivi non subito palesati, infatti, la mamma inviterà la ragazza a giungere nella capitale tedesca insieme alla figlia Irene. I motivi, però, non sembrerebbero essere così importanti al punto di lasciare il povero Filippo da solo a dover portare avanti un iter di cure mediche. Ma sarà proprio quest’ultimo determinante nella decisione finale della Cirillo.

Un buco nell’acqua

Se Serena è molto adirata per la proposta di sua madre, ad Un Posto al Sole c’è chi continua ad essere estremamente concentrato a scoprire l’identità nascosta del sabotatore dei cantieri Flegrei. In tempi non sospetti, Franco Boschi, voluto e nominato da Roberto Ferri come addetto alla sicurezza, aveva riscontrato in Ernesto Gargiulo come l’unico responsabile del mandato di sabotaggio. Dietro a tutto ciò, per Ferri, potrebbe nascondersi Pietro Abbate.

Proprio nel nuovo appuntamento di giovedì 15 aprile, Roberto farà delle accurate ricerche su quest’ultimo in quanto lascerebbe presagire di avere delle responsabilità proprio circa gli ultimi episodi pervenuti. A tal proposito, però, le ricerche sembrerebbero non condurre a nulla di buono e di concreto. Sarà davvero innocente il caro Abbate? Non ci resta che attendere il nuovo appuntamento con la soap di Rai Tre.

Un Posto al Sole e la rabbia di Rossella

La protagonista più colpita in quest’ultimo periodo di Un Posto al Sole è sicuramente Rossella Graziani. Quest’ultima, dopo aver scoperto i tradimenti del fidanzato, ormai ex, Patrizio con Clara Curcio, sembrerebbe essere profondamente colpita e delusa. A più riprese, infatti, non ha nascosto il suo disappunto sui comportamenti di entrambi ma, allo stesso tempo, sembrerebbe voler far fruttare i suoi interessi legati allo studio e alla stesura della tesi di laurea.

Gli impegni imminenti universitari potrebbero indurre Ross a dedicare tempo e spazio al suo imminente futuro. Purtroppo non è il primo tentativo andato a male tra i due in tutti questi anni in cui sembrerebbe proprio non esserci alcun tipo di spiraglio per una relazione duratura.