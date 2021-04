Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di giovedì 15 aprile: il tradimento di Vittorio

Il Paradiso delle Signore è una soap opera di Rai Uno che da anni regala tante emozioni ai telespettatori. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi, giovedì 15 aprile, non mancheranno i colpi di scena. Il protagonista indiscusso della puntata sarà Vittorio ma non da meno sarà la figura del caro Giuseppe. I suoi dubbi continueranno ad essere al centro dell’attenzione dei telespettatori.

Sospetti continui

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in poche parole Giuseppe sta facendo di tutto per far cadere i sospetti sulla presunta contraffazione degli abiti su Irene. Anche Armando crede che potrebbe essere lei la responsabile di ciò che sta accadendo nel negozio. In effetti per la donna le cose si mettono male perché nasconde uno dei capi messi da parte in magazzino. Il suo gesto non farà altro che dare conferma ai sospetti dei due uomini. Ma le cose, come vedremo, prenderanno una piega notevolmente diversa.

Vittorio al centro dell’attenzione

I rapporti tra Dante e Vittorio non sono ottimi, in quanto il primo modificherà un discorso preparato per lui per un evento. Beatrice interverrà per aiutare Vittorio a fare una bella figura con coloro che saranno presenti all’evento. Cosimo avrà modo di pensare alle parole riportate per iscritto da Arturo. Infine Dora non riesce a smettere di pensare a Nino. Nonostante le dicano di non dare peso a un suo gesto, lei non riesce a distrarsi.

Nella puntata del 5 aprile Vittorio è stato vittima di un incidente. Si stava recando a Parigi dalla moglie per parlare della loro relazione, ma poi è stato costretto a tornare indietro a causa un piccolo imprevisto. La convalescenza risulta essere difficile, per questo motivo Beatrice chiamerà la moglie Marta per chiederle di stargli accanto. Lei non esiterà a tornare in Italia per stargli vicino, ma quando guarirà Lei tornerà di nuovo in Francia. È ancora presto da dire, ma sembra che la coppia non riuscirà a superare questo scoglio. I telespettatori sperano che le loro difficoltà possano essere risolte. Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.

Il Paradiso delle Signore e il grande successo di pubblico

La soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore, continua a mietere ottimi risultati grazie anche alle vicende che riguardano i protagonisti più amati dai telespettatori italiani. E’ giusto dire che, nelle ultime settimane, a tenere banco, ci ha ben pensato Vittorio. Il suo incidente, in maniera inaspettata, servirà soprattutto per dargli man forte nel rapporto con sua moglie Marta.

Fra i due, infatti, le cose non stavano andando per il meglio in quanto l’uomo, in tempi non sospetti, si era lasciato andare con Beatrice. Proprio quest’ultima, a gran sorpresa, si è rivelata essere il giusto collante tra moglie e marito. Ma non servirà al fine di ricucire il rapporto tra i due coniugi.