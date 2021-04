Anticipazioni Serale di Amici, polemiche dei fan sui social newtork

Secondo le anticipazioni di Amici, la quinta puntata sarà registrata oggi, giovedì 15 aprile, ma andrà in onda sabato prossimo. Per tale ragione, i fan della trasmissione avrebbero palesato grande dissenso circa questa decisione. Infatti, subito dopo la registrazione, la fuga di notizie spoiler sui social diventa davvero allarmante. Proprio per questo motivo, Maria De Filippi ha deciso di comunicare l’eliminato di ogni puntata, solo quando i ragazzi rientrano in casetta in modo da tamponare l’eventuale notizia che circola sul web.

Le eliminazioni inaspettate

Sabato scorso è stata Enula a dover preparare le valigie per lasciare definitivamente la casetta di Amici di Maria De Filippi. La sua eliminazione ha lasciato il pubblico di stucco, dal momento che la maggior parte degli italiani credeva che sarebbe stata lei a vincere nella categoria del canto. Come se non bastasse anche su Tommaso c’è stata una polemica perché lui poteva essere un potenziale vincitore nel settore del ballo. A questo punto molti si chiedono chi sarà il prossimo a dover andare via.

Leggi anche -> Amici 20, arriva Raimondo Todaro: ecco il suo ruolo nel talent di Canale 5

Imminente registrazione della puntata

Anche la quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi verrà registrata. Come sempre ci saranno tre manche e ci sarà un’unica eliminazione. Ci saranno dei guanti di sfida che verranno lanciati dei professori agli allievi delle altre squadre. I ragazzi verranno giudicati da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. Le loro scelte hanno scatenato il web, quindi sono stati travolti da una marea di polemiche. Non a caso questa giuria è stata considerata una delle più discutibili tra quelle che si sono viste nello studio di Amici.

L’eliminato lo scoprirà al termine della nuova registrazione di giovedì 15 aprile a partire dalle ore 17:00. I telespettatori, invece, anche stavolta lo sapranno quando i ragazzi torneranno nella casetta nell’attesa della notizia riportata dalla conduttrice. Anche se il talent show sta facendo discutere per una serie di dinamiche, continua sempre ad avere ottimi ascolti che vanno oltre la media di più di 5 milioni di telespettatori a settimana con uno share superiore al 26%.

Amici e le polemiche su alcuni talenti

In base alle ultime puntate del talent show Amici di Maria De Filippi, molti sono i particolari emersi circa alcune critiche sulle esibizioni di alcuni ballerini. In modo particolare, sui social, si è creata una vera spaccatura sul talento di Martini Miliddi.

Leggi anche -> Amici la mamma di Sangiovanni dice la sua sulla storia con Giulia

Quest’ultima, dal canto suo, nonostante stia portando punti alla sua squadra, capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, continua ad essere vittima di critiche aspre da alcuni telespettatori. In più, come se non bastasse, dietro a tutto ciò si cela anche il rapporto con la maestra Alessandra Celentano. Quest’ultima, infatti, a più riprese le continua a lanciare guanti di sfida per fare in modo che possa abbandonare il talent e convincere i giudici di tale decisione.