Elodie, la foto in costume rosso scatena Marracash

Bella, sensuale, talentuosa: Elodie sembra davvero la donna perfetta! Lo sa bene il suo fidanzato rapper Marracash che non perde occasione per fare i complimenti alla sua dolce metà, anche sui rispettivi profili Instagram.

Voglia di mare e di estate per Elodie: l’ex cantante di Amici, reduce dall’ennesimo cambio di look, ha pubblicato una bellissima foto in costume.

Lo sguardo sensuale e l’aria un po’ imbronciata attirano l’attenzione del suo compagno, il rapper Marracash, che lascia un commento che non è passato inosservato ai fan della coppia.

Elodie: la foto che attira l’attenzione del fidanzato Marracash

Un amore nato da una collaborazione musicale, quello tra Elodie e Marracash, che li ha portati ad essere una delle coppie amate e seguite del mondo della musica e dello spettacolo, in generale. Un rapporto che diventa ogni giorno sempre più importante, sottolineato da gesti plateali e romantici, come quello che il rapper ha dedicato alla sua bella durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston la cantante, che ha raggiunto il successo grazie al talent condotto da Maria De Filippi, ha mostrato tutto il suo talento in un’esibizione davvero apprezzata.

Negli ultimi giorni la cantante ha deciso di postare una foto in costume che ha fatto il pieno di like e commenti positivi: un bikini rosso che ha conquistato i tanti follower del suo seguitissimo account Instagram ufficiale. Attualmente la cantante romana è seguita da oltre 2 milioni di persone, amanti della sua musica e della sua eclettica personalità. Spiccano i commenti degli amici vip e soprattutto quello del suo fidanzato celebre, che ha scritto “Belbroncio”, in modo tenero e confidenziale.

La cantante e il rapper: un amore a prova di caratteri diversi

I due si sono conosciuti nell’estate del 2019 sul set del singolo Margarita, la loro prima collaborazione. Come raccontato da Elodie, pare sia stata proprio lei a fare il primo passo, invitando il rapper a cena: da lì è scoppiata la passione e i due non si sono più lasciati. Prima di lui, la cantante aveva una relazione con il collega Lele Esposito, conosciuto ad Amici.

Una coppia, quella formata da Elodie e Marracash, di successo fuori e dentro i confini della vita professionale. Alle varie interviste, Elodie ha risposto così: “Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento. So solo che sono innamorata persa di lui come essere umano. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio, ma facciamo le cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme”.

Personalità differenti, ma complementari, come specificato dalla versatile protagonista della musica italiana: “Siamo estremamente diversi, ma con similitudini profonde, come i posti dove siamo nati e cresciuti. Per il resto, lui è aria e io sono terra, lui è un artista e lavora di creatività, io sono più attaccata al ‘dovere’. Siamo buffi, affettuosissimi, ci ammazziamo di risate. Una bella intesa”.