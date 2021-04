Luca Laurenti, che titolo di studio ha la spalla di Paolo Bonolis

Simpatico, talentuoso, sempre con la battuta pronta e la predisposizione per essere la spalla del suo amico e collega Paolo Bonolis: Luca Laurenti è un uomo che si è fatto da solo, cominciando come musicista e arrivando a ricoprire un ruolo importante nel mondo dello spettacolo.

Luca Laurenti è la spalla perfetta per Paolo Bonolis: i due sono ottimi amici, prima di essere colleghi e nel tempo hanno creato un sodalizio indissolubile.

Il conduttore di Avanti un altro è stato uno dei primi ad accorgersi dell’incredibile talento celato dietro l’iniziale timidezza del musicista.

Luca Laurenti autodidatta: un talento musicale al servizio della tv

Nato il 29 aprile del 1963 a Roma, Luca Laurenti ha trascorso la sua infanzia a combattere contro le sue più grandi paure: da piccolo, infatti, aveva sviluppato una brutta forma d’ansia e agorafobia, accompagnate timidezza e balbuzie. In questo mix di tratti della personalità che lo allontanavano dalla vita sociale, a sostenerlo ed aiutarlo è stata la madre musicista: grazie a lei, Luca ha sviluppato la sua passione per gli strumenti musicali e le melodie, coltivata da autodidatta.

LEGGI ANCHE ——-> Alessia Macari, che fine ha fatto? Ecco com’è diventata [FOTO]

Non c’è traccia di informazioni sui suoi studi, ma si sa che dopo il diploma, ha deciso di cominciare a muovere i primi passi in tv, e per la precisione in un’emittente locale romana, dove ha collaborato con Gianni Ippoliti. Poi la svolta, arrivata dopo l’incontro con Bonolis e l’inizio di una collaborazione lunga e proficua. Naturalmente Laurenti ha lavorato anche da solo: indimenticabili i personaggi interpretati da lui a Buona Domenica, sotto gli occhi attenti di Maurizio Costanzo che gli ha permesso anche di farsi conoscere come musicista, dando spazio alla sua bella voce.

Laurenti: una vita privata improntata alla libertà

Per quanto riguarda la vita privata di Laurenti, sappiamo che è sposato con Raffaella Ferrari, conosciuta proprio grazie a Paolo. I due sono diventati genitori nel 1997 di Andrea e hanno sempre dichiarato di condividere un rapporto libero e sgombro da regole: Luca ha raccontato di non essere geloso e di lasciare alla moglie la massima libertà sessuale. Una vera e propria filosofia di vita, quella della libertà, che gli ha permesso di raggiungere una serenità in tutti i campi della sua esistenza, anche in quello professionale.

LEGGI ANCHE ——-> Laura Freddi, la verità sull’addio a Bonolis: “Lui non ha mai voluto…”

Buddista e nudista, Luca è stato spesso paparazzato senza abiti addosso in vacanza, intento a trascorrere qualche giorno di relax nelle spiagge appositamente attrezzate per nudisti: anche questa una scelta che rientra nella sua adesione ad una vita libera e sgombra da convenzioni sociali. Centrale nella sua quotidianità resta il rapporto con Paolo Bonolis, l’uomo che prima di tutti ha creduto in lui al punto da aprirgli le porte del mondo televisivo e da cucire un ruolo su misura per lui: difficile immaginare un programma in cui l’uno sia alla conduzione senza la presenza dell’altro. Luca e Paolo sono sicuramente un duo indispensabile per il successo di alcuni programmi televisivi di punta del palinsesto Mediaset.