Dayane Mello e Balotelli, ritorno di fiamma dopo il GF Vip? La bomba

Galeotta fu la Casa più spiata d’Italia e soprattutto il conduttore Alfonso Signorini che in qualche modo ha fatto da Cupido per i due ex… oggi di nuovo coppia?

Nella casa del Grande Fratello, Vip o Nip che sia, può succedere davvero di tutto: coppie che si formano, coppie che scoppiano, coppie che tornano insieme perché, come cantava Antonello Venditti, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ma di quale coppia stiamo parlando? Quella formata da Dayane Mello e Mario Balotelli. La modella brasiliana e il calciatore oggi in forza al Monza sarebbero infatti tornati insieme dopo alcuni anni. Chi lo dice? Lo dice Alfonso Signorini sul settimanale Chi.

Il ritorno di fiamma annunciato tra Dayane Mello e Balotelli annunciato da Chi

“Dopo il Gf Vip e il brusco incontro dentro la Casa, sembra che Dayane Mello e Mario Balotelli oggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash delle telecamere. Il calciatore, questa volta, avrebbe intenzioni serie”, si legge sul settimanale Mondadori diretto proprio dal conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, davvero un’edizione-fiume. Del resto, proprio il giornalista potrebbe essere considerato il deus ex machina dietro il loro ritorno di fiamma perché fu Signorini a rimetterli vicini quando il 23 ottobre scorso, invitò lui all’interno della casa in cui erano inquilini il fratello Enock Barwuah e appunto Dayane Mello.

Una conoscenza che risale a dieci anni fa…

Tra la Mello e Balotelli, una conoscenza che risale a dieci anni fa e una frequentazione altalenante, che ha alternato momenti di grande romanticismo da parte di lui a momenti di grande imbarazzo da parte di lei. Dentro la casa, Dayane disse di Mario: “Ha fatto tante cose belle per me. Mi ha fatto trovare 100 rose nella macchina e ha chiuso tutto un ristorante per noi, abbiamo cenato in un tavolo in mezzo al ristorante. Era il nostro terzo o quarto incontro, lui è molto romantico”.

La battuta di Balotelli che gelò Dayane Mello a GF Vip

Proprio nella casa, però, Balotelli non ha mostrato alcun atteggiamento romantico quando ha avuto con Dayane uno scambio di battute non proprio eleganti. Signorini chiese a Dayanne se la presenza di Balotelli all’interno della Casa le avrebbe fatto piacere e lei rspose affermativamente. Cos il conduttore disse: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro“. La risposta dello sportivo lasciò basita la modella: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male‘”. Dayane disse solo: “Non commento” e Balotelli precisò che si trattava di uno scherzo: “Dai che ti prendo in giro, mamma mia sorridi un po’. Ti voglio bene”.

“Adesso forse ho trovato un fidanzato. Se vi mando la foto di lui succede un macello!”

Alfonso Signorini su Chi lo scrive apertamente, ma i primi sospetti che tra Dayane Mello e Mario Belotelli ci fosse stato un ritorno di fiamma sono sorti durante un’intervista della modella per CasaCHI, format social del magazine di Alfonso Signorini. Dayane ha spiegato di essersi legata a una persona famosa che ha fatto parte del suo passato. “C’è qualcuno, una persona che va e viene nella mia vita da almeno dieci anni. Ci siamo conosciuti che eravamo ancora piccoli: io avevo 19 anni. Poi io mi sono fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia… Ma adesso forse ho trovato un fidanzato. Se vi mando la foto di lui succede un macello!”