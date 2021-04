Temptation Island, Petrelli e Giulia Salemi pronti ad entrare? La verità

Continua la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e c’è chi parla già della partecipazione a Temptation Island.

Il Gf Vip si è ormai concluso con la vittoria di Tommaso Zorzi, ma ad andare avanti sono le love stories nate nel corso del programma televisivo. Tra queste, grande risonanza ha avuto quella di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La coppia si è innamorata durante il reality show e sta continuando a costruire la propria vita insieme anche al di fuori del Grande Fratello Vip.

Giulia e Pierpaolo dopo il Gf Vip

Da quando hanno lasciato la casa del Gf Vip, la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non ha fatto altro che diventare sempre più forte. L’ex velino di Striscia La Notizia, dopo aver messo definitivamente una pietra sopra all’infatuazione per Elisabetta Gregoraci, si è buttato a capofitto nella storia con l’influencer. E le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele.

Giulia conosce il figlio di Pierpaolo

Giulia e Pierpaolo, infatti, hanno trascorso la Pasqua insieme. Si è trattato non solo di un’occasione di festa, ma anche di un momento molto speciale per Giulia: in questa circostanza, infatti, Pierpaolo le ha fatto conoscere il figlio Leonardo. Il piccolo è nato nel 2017 dalla relazione tra il modello e Ariadna Romero, separati ormai da circa due anni.

Le parole di Pierpaolo Pretelli

Questo passo così importante ha segnato una vera e propria svolta nel loro rapporto. I due, infatti, sembrano intenzionati a fare sul serio. A confermarlo sono le parole di Pierpaolo: “Lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna”, ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5.

La partecipazione a Temptation Island

Saranno stati proprio gli ultimi avvenimenti a incendiare i fan della coppia e a smuovere il mondo del gossip. Molti, infatti, ipotizzano che Giulia e Pierpaolo presto parteciperanno a un altro reality show. Questa volta non si tratterebbe del Grande Fratello, bensì di Temptation Island. Proprio in questo periodo fervono i preparativi del programma e tra i nomi dei possibili concorrenti sono spuntati fuori anche quelli di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

La dichiarazione di Giulia Salemi

Le ipotesi e le congetture dei fan del mondo dello spettacolo sembrano però essersi rivelate nient’altro che delle fantasie. L’influencer, infatti, ha chiarito ben presto la situazione in un’intervistata rilasciata al settimanale Nuovo Tv:

“Io e Pierpaolo non ne sappiamo nulla!”, ha dichiarato Giulia Salemi. “È la mia anima gemella e stiamo benissimo insieme. Siamo complici e ci rispettiamo molto. Siamo all’inizio di un rapporto che speriamo duri a lungo.”

Il nuovo programma di Giulia Salemi

Sembra quindi che per la coppia non siano in programma altri reality show. D’altra parte, Giulia si sta preparando al suo debutto come conduttrice televisiva. Il 16 aprile, infatti, sul portale Mediaset Play andrà in onda il nuovo format Salotto Salemi. Si tratterà di un talk show al femminile in cui saranno presenti soltanto ospiti donne e dove al centro delle conversazioni ci saranno bellezza e gossip.

