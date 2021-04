Papa rimuove vescovo americano accusato di aver coperto abusi

Papa Francesco ha rimosso un vescovo degli Stati Uniti, Michael J. Hoeppner, accusato di aver coperto abusi commessi da un altro sacerdote

Papa Francesco ha dato il suo assenso alla rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Crookston negli Stati Uniti, avanzata da monsignor Michael J. Hoeppner, nominando un nuovo amministratore apostolico, monsignor Richard Edmund Pates, vescovo emerito di Des Moines.

Monsignor Hoeppner, 71 anni, fu il primo vescovo a essere citato in giudizio in modo individuale per coercizione. L’accusa era di aver fatto pressing su un candidato diacono affinché tacesse in merito a una passata accusa di abuso da parte di un prete. La vittima in quell’occasione aveva affermato che la pressione di Hoeppner era paragonabile al «subire di nuovo abusi».

Nel settembre 2019 il vescovo Hoeppner era stato il primo vescovo al mondo a essere indagato per copertura di abuso ai sensi del motu proprio di papa Francesco «Vox Estis Lux Mundi», inerente l’obbligo di denuncia da parte dei sacerdoti e le responsabilità dei vescovi in materia di omissioni.