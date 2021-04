Covid, Heather Parisi su Twitter: «Mainstream distorce i fatti in funzione delle proprie idee». Così l’ex ballerina sulla piattaforma social

Heather Parisi senza peli sulla lingua in un post su Twitter in merito al mainstream:«Si parla di responsabilità dei personaggi pubblici nel veicolare informazioni, ma il primo ad avere responsabilità è il mainstream che dovrebbe fondare le proprie idee sui fatti e non distorcere i fatti in funzione delle proprie idee».

Insieme al commento, Heather Parisi pubblica anche un articolo dell’Italian Times, postato poi dalla stessa ex ballerina anche sul suo blog, in cui appare il seguente titolo:«Da Miguel Bosè a Heather Parisi: negazionisti sui social e censurati».