Filippo muore di Covid a soli 19 anni: è una delle vittime più giovani in Italia

Filippo Di Maso è morto di Coronavirus a soli 19 anni. Il ragazzo, di Afragola (Napoli), è una delle vittime più giovani di Covid in Italia. Filippo viveva nel rione Salicelle, ed è morto qualche settimana dopo aver contratto il morbo. Le sue condizioni erano sembrate subito serie e lo hanno ricoverato.

Filippo già era affetto da problemi respiratori che il Covid ha acuito, forse anche per via del sovrappeso. Il ragazzo era molto conosciuto dalle sue parti perché membro della «paranza» dei Falchi di Afragola, devoti alla Madonna dell’Arco. Il giovane si era aggravato e lo avevano dapprima portato in terapia sub intensiva e poi in rianimazione. Nonostante lo avessero intubato, purtroppo non ce l’ha fatta. Tanti i messaggi su Facebook da parte di amici e comunità. In molti hanno raccontato che un giovane gentile e vitale.