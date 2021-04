Finanziere e la sua compagna trovati morti in casa a Fiumicino – Meteoweek

Sono stati trovati morti un brigadiere della Guardia di finanza e la sua compagna, in un’abitazione a Fiumicino.

Sul posto la guardia di finanza, la polizia e i carabinieri. A dare l’allarme un ufficiale che è andato a controllare dopo che l’uomo non si era presentato in servizio e non era riuscito a contattarlo.

Si ipotizzerebbe un omicidio-suicidio. Lo si apprende da fonti investigative. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo abbia ucciso la compagna e si sia poi suicidato con un colpo di pistola alla testa. Sulla vicenda indaga la polizia.

Dolore e sgomento

Costernazione e sgomento davanti alla palazzina di tre piani dove, in un appartamento, sono stati trovati morti nel pomeriggio il brigadiere di 52 anni e la compagna di dieci anni di meno. Si attende l’arrivo della Scientifica per i rilievi ed è stato avvisato il magistrato competente della procura di Civitavecchia. Sul posto, davanti alla palazzina di via Portico Placidiano angolo via Carlo Fecia di Cossato, zona centrale di Isola Sacra, si sono radunati molti colleghi finanzieri del brigadiere, in servizio presso la Compagnia di Fiumicino, che si sono stretti nel dolore tra l’incredulità per l’accaduto, oltre che a diversi residenti. Per le indagini procede la Guardia di finanza con il supporto del Commissariato di Fiumicino.