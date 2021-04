Muore travolto da un camion: forse si era nascosto sotto al tir

Un uomo straniero, senza documenti, è morto travolto da un tir proveniente dalla Grecia e diretto in Liguria

Un uomo ha perso la vita travolto da un tir in un piazzale di un’area di servizio. È successo a Benevento sulla statale 372 “Telesina”, in una zona sita nei pressi dello svincolo per Campobasso.

Dopo l’allerta, sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. L’uomo deceduto sarebbe uno straniero senza documenti, che si ipotizza stesse viaggiando nascosto sotto al tir. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. I militari stanno cercando di far luce sulla vicenda. Il camion proveniva dalla Grecia ma era diretto in Liguria.