Francia, il politologo Duhamel ammette gli abusi sessuali sul figliastro

Accusato di incesto tempo fa, il politologo francese Olivier Duhamel ha confessato le sue colpe dopo un interrogatorio

Qualche mese fa, il 7 gennaio 2021, Camille Kouchner, avvocata nonché docente di diritto privato, ha pubblicato un libro intitolato “La Familia grande“, in cui racconta che suo fratello gemello, in età adolescenziale, fu vittima di incesto da parte del patrigno, il noto politologo e costituzionalista Olivier Duhamel.

Kouchner è nata dal primo matrimonio dell’ex ministro socialista francese, Bernard Kouchner. Dopo questo scandalo, Duhamel ha annunciato le dimissioni da direttore della Fondazione di Scienze Politiche francese.

Oggi, i media francesi riferiscono che Duhamel, denunciato per abusi sessuali sul figliastro 14enne negli anni ’80, ha confessato le violenze nel corso di un interrogatorio della polizia.

«Non potevo più tacere», aveva detto Camille Kouchner. Intervista da L’Obs, aveva spiegato:«Questo libro è nato da questa necessità: testimoniare sull’incesto per dimostrare che si tratta di qualcosa che dura anni ed anni e che è molto, molto difficile superare il silenzio. Non l’ho scritto in nome di mio fratello, ma delle sorelle, dei nipoti, di tutte le persone che hanno subito l’incesto».

Nel libro, Camille Kouchner aveva narrato ciò che suo fratello Julien le aveva confidato negli anni ’80, quando i due ragazzi avevano soltanto 14 anni: «Lui è venuto nel mio letto e mi ha detto, ‘adesso ti spiego, vedrai, è una cosa che tutti fanno’. Mi ha carezzato e poi...». Il ragazzo ha sempre fatto custodire questo segreto dalla sorella e nel 2008 aveva raccontato ogni cosa a sua madre, morta nel 2017. La donna aveva avuto i due gemelli dal suo primo matrimonio con Bernard Kouchner. Aveva però deciso di tacere scegliendo di proteggere il suo secondo marito Olivier Duhamel. A tal proposito, l’autrice aveva raccontato nell’intervista:«Sono rimasta sorpresa dalla violenza di mia madre, dal suo rifiuto di ammettere. Questa violenza mi ha rinchiuso ancora di più nel mio silenzio».