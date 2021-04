Scoperto giro di falsi vaccini Pfizer: l’allerta lanciata dall’Interpol. Sequestrate false partite di Pfizer in Messico

Dopo un’indagine compiuta dall’Interpol, si è scoperto che sono in circolazione falsi vaccini Covid 19. Si tratta di un rischio che potrebbe interessare anche l’Europa. Lo scorso giovedì si è tenuto un incontro riservato dell’Interpol cui hanno preso parte delegati di polizie da ogni parte del globo, anche i rappresentanti delle aziende farmaceutiche.

A quanto pare, non vi sarebbero più dubbi sul fatto che dosi del finto farmaco Pfizer Biontech siano in circolazione. Prova ne è il fatto che già alcune sono state sequestrate in Messico. Il farmaco era somministrato clandestinamente a coloro che non intendevano pazientare per il proprio turno secondo le liste governative e potevano spendere 4mila dollari. Ora, ciò che è stato loro iniettato non si sa, ma sono in corso analisi. Di sicuro, non gli hanno inoculato il vaccino Pfizer originale.

Intanto l’allerta potrebbe arrivare anche da noi, soprattutto dalle parti di Varsavia, in Polonia. Ad alcuni intermediari, infatti, sarebbe stato affidato il compito di raccogliere sui mercati internazionali, boccette usate dall’azienda farmaceutica americana per conservare il vaccino. Gli investigatori stanno indagando sulla vicenda polacca.

Preoccupa infatti la ricerca dei flaconcini sovrapponibili a quelli Pfizer. Ecco perché l’Interpol ha diffuso un’allerta per far sì che anche in Europa si tenga la guardia alta. Si tratta di una situazione persino più rischiosa di quella delle mascherine contraffatte, perché oltre al fatto che il farmaco è falso viene inoculata una sostanza che non si sa di cosa si tratti.