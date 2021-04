Oroscopo di mercoledì 14 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 14 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: è una giornata un po’ stancante. Perché? Perché devi rimetterti alla pari: non è colpa tua sei hai perso del tempo, in realtà ci sono state tante problematiche da superare e c’è chi porta i segni anche sul proprio fisico debilitato e comunque in questo periodo piuttosto provato. Le stelle del weekend saranno interessanti per recuperare l’amore ma in questi giorni credo proprio che tu debba appoggiarti a persone che ti vogliono bene. Sappiamo che il 2021 è un anno di recupero, Adesso quindi devi semplicemente farti forza e andare avanti: L’importante è ripartire.

Toro

Il Toro ha una Venere giusta, bella. Dal 19 Avremo anche il Sole favorevole. Cosa vuol dire? Non possiamo gridare al miracolo Perché Giove e Saturno sono contrari però è un periodo di conferme sulla base di quello che hai fatto negli anni passati, di recupero, di sblocco se ci sono stati dei momenti di disagio. Chiedo un po’ di attenzione nei rapporti di famiglia soprattutto se c’è da assumersi delle responsabilità a fare delle scelte che riguardano il danaro, perché proprio per quanto riguarda soldi e lavoro questo è un oroscopo un pochino al rallentatore. Nuove acquisizioni con anche delle buone soluzioni per chi ha un’attività in proprio ma è sempre da tenere sotto controllo l’aspetto legale.

Gemelli

I Gemelli devono rivedere alcune scelte fatte nel passato ma questa è una giornata importante perché abbiamo Marte Giove Saturno Sole, molti pianeti attivi. Quindi io credo che davvero in questo periodo ed entro alla fine del mese tu abbia la volontà, la forza di ripartire. Poi dovresti sentire dentro di te questa bella energia. Periodo importante per chi vuole innamorarsi ma anche per chi può e vuole avere un figlio, legalizzare una unione entro l’estate.

Cancro

Il Cancro inizia una fase di recupero. In realtà le ultime due settimane non è che siano state così eccezionali, Forse perché devi rivedere il tuo ruolo, devi evitare la confusione, la grande stanchezza accumulata. Un po’ come l’Ariete, un po’ come il Capricorno anche tu stai cercando un nuovo indizio di fortuna: è un nuovo percorso da seguire. Se lavori per una ditta penso che in questi giorni dovrai fare delle scelte importanti .Mi piace questo cielo per i sentimenti, Quindi se la persona che è le cose al tuo fianco a è giustaAvremo anche un weekend importante.