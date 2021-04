Oroscopo di martedì 13 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 13 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: questa scarsa energia che senti addosso è giustificabilissima perché ti stai talmente impegnando per risolvere i problemi nati nel passato che è normale sentirsi un pochino fiacchi, poi c’è chi Addirittura ha dovuto affrontare problemi personali, di salute in qualche caso, addirittura di lavoro. Il fatto di avere avuto per tanti anni mesi i pianeti contro ti ha lasciato spossato Però qual è la novità? Che tutto quello che stai facendo adesso porterà fortuna, che anche se ti senti “con le ossa rotte” adesso hai un una nuova meta da seguire. Piano piano si recupererà, Maggio è un mese importante, non mancano le emozioni. Tra l’altro l’amore può essere di riferimento per molti.

Toro

Il Toro è uno dei segni che in questo martedì può fare di più perché abbiamo la Luna nel segno, una Venere importante, poi dal 19 anche il Sole quindi è un oroscopo di grande riferimento. Per esempio, chi ha fatto pratica per un lavoro negli ultimi anni adesso può avere una bella riconferma, Chi ha un buon lavoro o comunque ha un’attività che non si è fermata adesso potrà recuperarla: vi ho spiegato tante volte che il 2021 non crea nulla di nuovo però permette di recuperare quello che è stato abbandonato. Entro la fine del mese, occasioni: anche l’amore può tornare più passionale.

Gemelli

I Gemelli hanno una bella vitalità così come ariete-pesci: ecco che i rapporti con questi segni zodiacali possono essere un pochino migliorabili. Di solito tra Gemelli e Pesci dopo anche molti anni nascono delle forti tensioni che bisogna cercare di sconfiggere, in generale Comunque i Gemelli adesso con Giove e Saturno favorevoli hanno una bellissima creatività: questo mi fa credere che aprile-maggio saranno mesi di buone risposte, anche di passi in avanti.

Cancro

Cancro: in certi casi bisognerà ripartire da zero. Forse sei stato messo in mezzo ad una situazione in cui non c’entri nulla ma che comunque comporta delle spiegazioni da dare, soprattutto se ci sono delle questioni economiche, delle questioni legali… qui però guardiamo agli anni passati perché il 2021 non è un anno che crea grosse complicazioni ma avendo avuto giove-saturno opposti per tanti tanti mesi Nel 2020 e in buona parte del 2019, inevitabilmente quello che hai fatto non solo negli ultimi mesi ma anche negli ultimi anni è messo un po’ in crisi e allora c’è da rimettere in sestom in ordine situazioni che sono state vissute in maniera molto conflittuale. Questa seconda parte di aprile parla d’amore in maniera seria.