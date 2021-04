Una scala verso il cielo | Il Vangelo di oggi Martedì 13 Aprile 2021

La fede è come una scala verso il cielo, ad un solo piolo: tutti gli altri li fa lui dopo che ci ha preso in braccio.

Liturgia di oggi Martedì 13 Aprile 2021

MARTEDÌ DELLA II SETTIMANA DI PASQUA

Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo gloria al Signore:

ha preso possesso del suo regno il nostro Dio,

l’Onnipotente. Alleluia. (Ap 19,7.6)

Prima Lettura

Un cuore solo e un’anima sola.

Dagli Atti degli Apostoli

At 4,32-37

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune.

Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.

Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.

Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che significa “figlio dell’esortazione”, un levìta originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 92 (93

R. Il Signore regna, si riveste di maestà.

Il Signore regna, si riveste di maestà:

si riveste il Signore, si cinge di forza. R.

È stabile il mondo, non potrà vacillare.

Stabile è il tuo trono da sempre,

dall’eternità tu sei. R.

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!

La santità si addice alla tua casa

per la durata dei giorni, Signore. R.

Il Vangelo di oggi Martedì 13 Aprile 2021

Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 3,7-15

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito».

Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza.

Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo?

Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna».

Parola del Signore.

Una scala verso il cielo | Il commento al Vangelo di oggi Martedì 13 Aprile 2021

Se Gesù, gli apostoli e poi tutti i Santi nel tempo ci hanno mostrato miracoli con la loro vita e noi ancora non riusciamo a credere, come potremo pensare di comprendere le cose del Cielo? Per questo Gesù è sceso dal Cielo: per aprirci una via per esso.

Proprio come quando in mezzo ai serpenti velenosi gli israeliti venivano salvati alzando lo sguardo verso un serpente di bronzo, preparato su indicazione di Dio, ora Gesù assume su di sé tutti i mali e viene innalzato sulla Croce per salvarci. Per fare questo ha dovuto però patire ogni dolore, ha dovuto conoscere ogni dolore. E dai suoi dolori siamo stati salvati, “dalle sue piaghe siamo stati guariti” (Is 53, 5), per mezzo del suo amore possiamo avere la vita eterna.

Per fare questo c’è bisogno solo di una piccola cosa: avere fede. E credere vuol dire abbracciare tutto questo. Non è semplice, potremmo dire, ma Gesù non pretende passi da gigante, chiede solo un piccolo moto del cuore, un piccolo passo verso di lui. Perché la fede è come una scala verso il cielo, ad un solo piolo: tutti gli altri li fa lui dopo che ci ha preso in braccio.