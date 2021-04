Oroscopo di lunedì 12 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 12 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: per molti riecheggia l’ultimo fine settimana che ha portato dei cambiamenti, delle scelte importanti. Ricordo che questo per alcuni Ariete potrebbe sembrare anche un periodo molto complicato per coloro che devono affrontare una guerra, quelli che magari è devono cambiare una situazione nel lavoro affrontare i disagi degli ultimi due anni, però io vedo comunque questa maniera Attiva ottimista, perché c’è una voglia di rivalsa che prima non c’era e soprattutto tu capisci che facendo certe cose Adesso ne vuoi sbloccare altre. La Luna sarà attiva nelle giornate di giovedì e venerdì quindi penso che questa sia una settimana che porterà comunque una soluzione o magari l’inizio di una nuova fase della tua vita.

Toro

Il segno del Toro avrà molti alleati, per esempio Venere avrà un transito importante da domani, poi si aggiunge anche il Sole dal 19. Non è un progetto enorme, quello che puoi imparare in questa seconda parte di aprile, forse non ti aspetti neanche tanto, però una ricompensa per quello che hai fatto. Penso anche a coloro che stanno aspettando dei soldi, magari arriverà questo bonifico! Arriverà entro fine mese, poi bisogna dire che le spese maturate negli ultimi tempi sono stati talmente tante che forse non ci sarà il guadagno ma quantomeno una compensazione. L’amore ha ceduto il passo alla malinconia: poni rimedio da domani a questa storia.

Gemelli

Il segno dei Gemelli prima o poi potrà sfruttare questa benevolenza di Giove e Saturno. Qualcuno lo ha già fatto: sapete che quest’anno i segni di aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, hanno questo gioco a favore che può significare nascita di figli, può significare emozioni in arrivo. Impostare una nuova vita? Dipende, certo è che l’anno 2020 si è chiuso male, a dicembre molti non sono stati bene quindi la prima cosa che un gemelli dovrebbe fare adesso è recuperare sul piano psicofisico e capire che non è invulnerabile, quindi concedersi del relax. Settimana interessante.

Cancro

Il segno del Cancro: più ci avviciniamo alla seconda parte di questo mese di aprile e meglio sarà, anche perché Venere arriva ad avere un transito importante che porta il cancro più di altri segni a un grande cambiamento, Perché i pianeti sono stati fortemente conflittuali nella prima parte di aprile e diventeranno invece amici nella seconda parte di aprile. Quindi nel giro di un mese si noterà una trasformazione: potresti finalmente avere una buona notizia. Sappiamo che soprattutto per quanto riguarda il lavoro, i Cancro Adesso sono in attesa di novità e probabilmente non è neanche possibile ottenerla in prima persona, a meno che tu non abbia un’attività in proprio devi aspettare le decisioni di un capo, di alcuni movimenti anche all’interno della tua azienda.