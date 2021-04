Covid, in Europa la situazione è grave: si ammalano 160 persone ogni minuto

Le parole del direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge: “La situazione in Europa è grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi. Sono 9500 ogni ora, 160 persone ogni minuto“.

Hans Kluge, oggi ad Atene per inaugurare, con il Ministro della Sanità greco, l’Ufficio locale per la qualità dell’assistenza ha poi aggiunto “è solo tra i più anziani che stiamo assistendo a una diminuzione dell’incidenza. Negli ultimi 2 mesi, la tendenza tra le persone con più di 80 anni di età si è discostata da quella generale, forse grazie all’elevato numero di vaccinazioni in questo gruppo ad alto rischio”.