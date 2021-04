Oroscopo di giovedì 15 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 15 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: in questo giovedì torni Ad essere forte. Certo, non posso ancora dire vincente ma solo perché devi curare la forma fisica, devi superare tante problematiche. Perché mi piace questo anno? Innanzitutto Perché Giove e Saturno sono favorevoli quindi non li hai più contro come è successo negli ultimi due, e poi ti stai liberando invece delle cose anche “pesanti”, hai voglia di libertà e voglia di indipendenza, è come se si fosse alzato il sipario e in qualche modo tu sei ancora una volta lì, pronto ad agire e a far vedere quanto vali. Ma per dare il massimo bisogna curare alcune situazioni: la cosa bella è che ora sai come agire. Se fino all’anno scorso era tutto molto confuso, Ora hai capito che cos’è che bisogna curare, Come si può andare avanti.

Toro

Toro: giornata ideale per fare delle scelte, parlare di sentimenti. Poi questa fase di aprile mi piace, mi piacerà ancora di più dopo il 19 quando il Sole sarà nel segno, Quindi nonostante questo sia un anno in cui io consiglio sempre molta attenzione alle questioni legali, alle questioni finanziarie, Puoi ricevere un piccolo premio come ho spiegato da tempo, una soddisfazione. In realtà bisogna stare attenti a quello che si firma, lo dico sia alle persone che sono dipendenti sia a coloro che hanno un’attività in proprio: questo è un momento in cui vorresti fare delle cose in più però bisogna accontentarsi, i tempi sono quelli che sono e conviene andare avanti senza esagerare. Attenzione a chi vuole privarti di una certa libertà.

Gemelli

Gemelli: in questo giovedì Hai una bella forza, il fatto di vedere Luna e Marte transitare nel tuo segno, Giove e Saturno favorevoli, Sole e Venere attivi è certamente un indizio di creatività e noi sappiamo che la creatività in astrologia confina anche con il desiderio di fare qualcosa di nuovo. Per le coppie che possono e vogliono avere un figlio, sposarsi, convivere è un anno di Grandi scelte, informazioni utili in arrivo per una giornata stimolante.

Cancro

Cancro: dimentichiamo le prime due settimane di aprile e concentriamoci su queste altre due. Se adesso hai un problema di soldi, legale, non prendertela con il 2021: si tratta di sensazioni, difficoltà e complessità nate negli ultimi anni che adesso sono arrivati come un nodo al pettine e Quindi bisogna cercare di sbrogliarle. Se invece lavori non in proprio È probabile che in questi giorni comunque arrivi una proposta, ci sia una soluzione. Attenzione se è stato commesso un errore, magari anche per una svista e perché dal punto di vista proprio della burocrazia, delle carte è un periodo in cui bisogna risolvere qualcosa. Contatti con delle persone che ti potrebbero essere utili anche per quanto riguarda il lavoro. Novità.