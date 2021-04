Panico in metropolitana: un uomo si da fuoco sulla banchina

Momenti di panico sulla banchina della metropolitana della fermata Pigalle a Parigi. Un uomo si è dato fuoco quest’oggi, poco prima delle 18.00

Un uomo si è dato fuoco sulla banchina della fermata della metropolitana di Pigalle a Parigi. Una persona è intervenuta immediatamente con un estintore. Sono poi giunti sul posto i pompieri e i servizi di emergenza che hanno portato la vittima in ospedale in condizioni gravissime. Al momento non si conoscono l’identità dell’uomo e i motivi del suo gesto, che ha creato panico fra i presenti. Il traffico sulla linea 2 della metropolitana è stato bloccato per oltre un’ora.

I testimoni

Alcuni testimoni hanno riferito a Le Figaro che si vedeva fumo uscire dall’accesso della metropolitana a place Pigalle e che diverse persone ne sono uscite in stato di choc. “E’ stato il panico! C’ è stata come una mini esplosione, ho visto l’uomo in fiamme sulla banchina mentre ero nel vagone. Ci hanno evacuato in fretta, ho visto gente scioccata, prostrata a terra. Si sentiva odore di bruciato”, ha detto Bernard, un passeggero, citato da Le Parisien. “E’ stato atroce – ha aggiunto Jean Pierre, un altro testimone – tutti hanno cominciato a gridare… alcune persone erano in lacrime”.