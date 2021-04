Giovane giocatore nero costretto a sedersi in mezzo alle banane:«Fallo o ti spezzo le gambe». È accaduto negli Stati Uniti, nell’Illinois

Brutto episodio di razzismo in Illinois (Usa). Un ragazzo di colore è stato costretto a sedersi nell’armadietto dove prima avevano appeso bucce di banana. Il compagno che gira il video dice:«Fallo o ti spezzo le gambe», poi si sentono gli altri applaudire e ridere. Gli investigatori, che stanno indagando sul caso, definiscono la scena «razzista e inquietante».

L’episodio si è verificato in un liceo dell’Illinois all’Istituto di Moline. Il ragazzo di colore è membro di una squadra giovanile di football americano. Dal video si vede il giovane in evidente stato di disagio, essere spinto da un compagno bianco a sedersi nell’armadietto dello spogliatoio tra le bucce di banane appese.

Una scena di bullismo avvenuta in un ambiente in cui tutti ridono come fosse un semplice scherzo. Tutto ripreso e postato sui social, per poi finire dritto nelle mani della polizia.

Leggi anche:—>Assalivano e poi derubavano coetanei, sgominata baby gang

Il capo della polizia che sta indagando sull’accaduto, Darren Gault, ha definito l’episodio «razzista e inquietante» perché oltre al video ci sono minacce e sostegno da parte di altri ragazzi che assistevano al tutto. «Vai dentro lì o ti rompo entrambe le ginocchia» dice la voce fuoricampo dell’autore del filmato, mentre i compagni di squadra si divertono urlando:«Sì».

Leggi anche:—>Ha definito il Covid un’influenzuccia. Ma in Brasile oltre 73.500 contagi e 3.500 morti

Dopo la partita, gli inquirenti erano già nell’Istituto per interrogare i presenti e hanno trascorso tutto il fine settimana a interrogare giocatori, coach e altri membri dello staff. Ora sarà il pubblico ministero a decidere su quanto avvenuto.

Black high school football player is filmed being forced to sit in a locker filled with banana peels after teammate threatened to ‘break his knees’ if he didn’t do it at Moline High School in northwest Illinois.pic.twitter.com/pdLQ9628oe

— Equally Divided (@DividedEqually) April 13, 2021