Riceve per errore 1,2 milioni di dollari, compra casa e viene arrestata

È l’incredibile storia di Kelyn Spadoni, una 33enne statunitense, che si è vista arrivare sul suo conto 1,2 milioni di dollari anziché 82,56 dollari. Soldi che lei ha immediatamente usato per acquistare casa e una nuova auto, un Suv. Quando Charles Schwab si è reso conto dello sbaglio si è messo subito in contatto con la donna con chiamate, email e messaggi ma lei si è sempre rifiutata. La 33enne, che aveva già speso un quarto della cifra complessiva, è stata arrestata e dovrà ora rispondere di frode e furto. Ma non è finita qui. Kelyn Spadoni ha perso anche il suo lavoro: è stata, infatti, licenziata dal servizio di emergenza degli Stati Uniti per il quale lavorava.

La difesa

Bobbie Edmonds, legale della signora Spadoni, ha commentato così la vicenda: «Risponderemo alle memorie archiviate in modo tempestivo e non vediamo l’ora di risolvere le cose in modo amichevole e nel miglior interesse del mio cliente». Lo sceriffo Jason Rivarde che si è occupato del caso ha detto: «Quando ti aspetti 80 dollari e ne ricevi 1,2 milioni probabilmente c’è qualcosa che non va». La 33enne, intanto, è stata rilasciata con una cauzione di 150.000 dollari.