Roma, si apre una voragine nella strada: mezzo pesante sprofonda, l’intervento dei vigili del fuoco [VIDEO]

Un tir è rimasto incastrato assieme a un’auto in una voragine in viale dei Colli Portuensi, mandando il traffico in tilt. Ecco cos’è successo

I vigili del fuoco e Roma Capitale hanno eseguito stamane un intervento al civico 14 della strada che va in direzione del litorale. Traffico in tilt in viale dei Colli Portuensi dopo che si è aperta una voragine mentre passava un’autocisterna Scania, rimasta incastrata nella buca.

Oltre al tir, nella voragine è finita anche un’auto parcheggiata lungo la strada, restando incastrata con due ruote. Verso le ore 12 la strada era chiusa dalla circonvallazione Gianicolense in giù, mandando il traffico nel caos.

Complesse le operazioni di rimozione del tir, con tutti i controlli del caso per accertate che l’asfalto reggesse prima di permettere il transito dei veicoli. Secondo la presidente di Municipio Silvia Crescimanno, la voragine sarebbe da ricondurre a un sistema di fognature privato.

Si fanno sentire le opposizioni con Simone Protasi, dirigente Fdi del XII Municipio, che ha definito quanto accaduto come «specchio della totale mancanza di manutenzione della giunta M5S. I cittadini sui vari gruppi di quartiere hanno più volte segnalato le criticità e la tenuta del manto stradale del quartiere e puntualmente queste segnalazioni cadono nel dimenticatoio da parte di questa giunta arrogante e cieca. Siamo stufi di vedere questo territorio amministrato a colpi di render 3D e di ‘romanelle’».