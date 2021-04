Donna manifesta in topless ai funerali del principe Filippo e si arrampica su una statua [FOTO]

In occasione dei funerali del principe Filippo, una donna si è spogliata ed è rimasta in topless. Dopo essersi arrampicata su una statua della regina Vittoria, la manifestante è stata portata via dalla polizia.

Episodio inaspettato, quello avvenuto durante i funerali del principe Filippo, Duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta. Come viene riportato dai media nazionali, una donna si sarebbe resa protagonista di una protesta durante il minuto di silenzio riservato alla commemorazione del reale. Mentre infatti il pubblico attorno a lei assisteva alle esequie fuori dal Castello di Windsor, la dimostrante si è improvvisamente denudata, rimanendo in topless. Immediato l’intervento della polizia.

Si spoglia e manifesta durante i funerali: “Salvate il pianeta”

La cerimonia dedicata ai funerali del principe Filippo è iniziata con un minuto di silenzio, osservato in tutta la nazione alle 15:00 in punto. In onore del Duca, morto “in pace” al Castello di Windsor la scorsa settimana, all’età di 99 anni compiuti, le bandiere del Regno Unito nelle residenze reali e sugli edifici governativi sono state abbassate a mezz’asta, e vi rimarranno fino alle 8 di domani mattina. In occasione del funerale, sono stati posticipati anche diversi eventi sportivi, tra cui il calcio della Premier League, la Formula Uno e il campionato Rugby Union.

Si è trattato, in effetti, di un momento solenne, di grandissima vicinanza per i cittadini britannici. Eppure, proprio a conclusione del minuto di silenzio osservato dalla folla che si è radunata nei pressi del Castello di Windsor, una manifestante ha deciso di irrompere sulla scena creando un certo scalpore. Come è possibile non solo leggere dai media nazionali, ma vedere anche dagli scatti immortalati dai reporter, una donna si sarebbe denudata, rimanendo in topless, mentre urlava “salvate il pianeta“. La donna, inoltre, si è infine arrampicata su una statua della regina Vittoria.

Immediato, tuttavia, l’intervento degli agenti. Bloccata dalla polizia prima che continuasse la sua manifestazione, la donna è stata infine allontanata dal Castello di Windsor e dalla Cappella di San Giorgio, dove si stavano svolgendo i funerali dell’ex Duca di Edimburgo. Altri agenti, poi, sono intervenuti sempre sul posto per recuperare i vestiti che la donna aveva lasciato in mezzo alla folla.