Entra con la sciabola in un negozio e si porta via la cassa [VIDEO]

È successo ieri sera nel negozio d’abbigliamento Perna, in via di Franz Liszt a Palermo. Un giovane è entrato con una sciabola nascosta nella manica del giubbotto, ha minacciato un commesso, lo ha spintonato ed è fuggito con la cassa.

Le indagini sono seguite dai carabinieri che sono intervenuti per eseguire i rilievi e acquisire le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Nei fotogrammi si vede il giovane che non riesce ad aprire la cassa e l’ha strappata dal bancone per poi portarla via.