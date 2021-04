Coprifuoco posticipato alle 23, scontro tra Matteo Salvini e Pierpaolo Sileri

Sileri non condivide il posticipo del coprifuoco alle 23, ma c’è contraddizione tra le aperture dei ristoranti la sera e la chiusura alle 22.

È scontro tra Matteo Salvini, leader della Lega, e Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. Entrambi facenti parte dello stesso esecutivo, il governo Draghi. Il tema della discussione è il coprifuoco. Il primo vorrebbe abolirlo totalmente, o almeno posticiparlo alle 23. Il secondo frena: vorrebbe lasciare tutto com’è per le prossime settimane in cui sono previste le prime riaperture dopo oltre un anno di pandemia. La partita è tutta da giocare, ma il tempo stringe. Prima di lunedì prossimo, 26 aprile, il presidente del Consiglio dovrà emanare il decreto per le riaperture. Una decisione – prima o poi – va presa.

Le parole di Salvini

Nel frattempo Salvini e Sileri “litigano” a suon di dichiarazioni rilasciate a giornali e trasmissioni radiofoniche o televisive. Il capo del Carroccio ha recentemente detto a “24 Mattino”, su Radio 24: il posticipo del coprifuoco “ lo chiedono gran parte delle regioni e dei sindaci, a prescindere dai colori politici. Non è una richiesta di Salvini e della Lega, ma è fondata sui dati scientifici in miglioramento e sul buon senso. Lo stesso ministro Speranza, da questo punto di vista, qualche ascolto ha iniziato a darlo. Se i dati continueranno a essere confortanti, limitare le aperture solo alle attività all’aperto mi sembra inutile” . In più Salvini, durante la conferenza stampa per presentare il piano della Lega contro le zoomafie e il randagismo, ha aggiunto: “L’auspicio è che non si parli più di coprifuoco tra qualche giorno” .

Il centrodestra è d’accordo

La battaglia di Salvini è sostenuta da un’altra leader del centrodestra, seppure dell’unico partito all’opposizione. Si tratta di Giorgia Meloni, capo di Fratelli d’Italia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato di essere contraria al coprifuoco e di sostenere la riapertura di bar e ristoranti anche al chiuso. A avvalorare la tesi di Salvini e Meloni è intervenuta anche l’immunologa Antonella Viola, che ha scritto sui social network: “Spostare il coprifuoco di un’ora, alle 23, permetterebbe ai ristoratori che stanno investendo nelle strutture all’aperto di affrontare con maggiore fiducia la ripartenza. Così come aiuterebbe il mondo dello spettacolo, duramente colpito dalle restrizioni. E non cambierebbe invece nulla dal punto di vista dei contagi, a patto che continuino i controlli” .

La frenata di Sileri