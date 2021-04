Fermato dopo aver rubato integratori in un supermercato: era un prete. È accaduto in Friuli, a Maniago (Pordenone)

Un sacerdote ortodosso romeno di 44 anni, ieri pomeriggio è stato fermato in un supermercato di Maniago con delle confezioni di integratori alimentari che aveva “dimenticato” di appoggiare in cassa. Ma in realtà erano giorni che il personale dell’A&O lo osservava, poiché aveva notato tramite le telecamere di videosorveglianza interne ed esterne che l’uomo aveva già rubato diversi altri oggetti, non di grande valore economico.

«La nostra preoccupazione», ha detto la direttrice del supermercato, «era che non si trattasse realmente di un prete, ma che potesse affiancare al vizietto del furto anche qualche altro reato patrimoniale». Gli addetti temevano che l’uomo si travestisse da sacerdote e che potesse sfruttare i passanti fingendo di raccogliere denaro per qualche buona causa. Invece era un vero sacerdote, ospite in questi giorni da alcuni parenti.

L’uomo è stato bloccato mentre superava le casse con la refurtiva in tasca, che valeva pochi euro. L’uomo non si è opposto anche perché nel parcheggio del supermercato erano arrivati i carabinieri, allertati, per identificarlo. Prima che i militari lo portassero in stazione, il sacerdote si è preso le sue responsabilità e ha dato la disponibilità a pagare la merce.

La direttrice del punto vendita lo ha denunciato perché l’uomo era sospettato anche di altri episodi di furto. Gli inquirenti si sono occupati del caso con molto tatto, anche se le prove contro il sacerdote erano inconfutabili. L’uomo stesso non si è sottratto alle sue responsabilità. Finiti gli accertamenti e denunciato a piede libero, l’uomo è tornato dai parenti ma in questi giorni i carabinieri faranno altri controlli sulla sua professione sacerdotale.