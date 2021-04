Imprenditore percepisce 25mila euro da decreto liquidità, poi ne gioca 20mila su sito di scommesse. L’uomo è stato denunciato per malversazione ai danni dello Stato

Un impresario, che aveva percepito 25mila euro dal Decreto Liquidità per supportare la propria azienda, ha speso 20mila euro della somma ricevuta in gioco d’azzardo online. La Guardia di Finanza di Pordenone, che ha seguito il caso, lo ha denunciato per malversazione ai danni dello Stato.

Il Decreto Liquidità, stanziato dal Governo per consentire a piccoli e medi imprenditori di avere risorse immediate per affrontare la crisi economico-finanziaria dovuta all’emergenza Coronavirus, prevede la concessione di un finanziamento fino a 25 mila euro, interamente garantito dallo Stato, erogato direttamente dagli istituti di credito.

Questo genere di finanziamento è strettamente legato a una certa tipologia di costi (costi dello staff, investimenti in attività produttive, canone affitto ecc.). L’inchiesta ha fatto sì che si potesse accertare che l’uomo abbia usato solo circa 4mila euro, e la restante parte l’ha spesa in siti di scommesse online.

Il Gip ha disposto il sequestro preventivo di un equivalente di 20mila euro nei confronti dell’imprenditore indagato, su beni in possesso dell’uomo.