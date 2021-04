USA: Poliziotto spara e uccide ragazza afroamericana

Stava rispondendo a un tentativo di accoltellamento quando ha premuto il grilletto, il poliziotto dell’Ohio e ha ucciso, a colpi di arma da fuoco, un’adolescente afroamericana. Si tratta di Makiyah Bryant di 16 anni. Accanto al cadavere della ragazza è stata ritrovata una lama dal manico nero, simile a un coltello da cucina. La sparatoria è avvenuta ieri, intorno alle 16.45 circa (ora locale), nella Capitale dello Status Columbus Dispatch. Una folla inferocita si è poi radunata sulla scena, come hanno riferito i media statunitensi.

Secondo il Columbus Dispatch, la polizia coinvolta nella sparatoria avrebbe risposto a una chiamata di emergenza per un tentativo di rapina da parte di una giovane sospetta. L’Ohio Bureau of Criminal Investigation (BCI) ha aperto un’indagine sul caso. “Condivideremo le informazioni che potremo non appena saranno disponibili”, ha scritto il sindaco di Columbus Andrew Ginther sui social. “Una giovane donna ha appena perso la vita. Chiedo ai residenti di rimanere calmi e di consentire agli investigatori di esaminare i fatti”.

La zia della ragazza, Hazel Bryant, ha detto al Columbus Dispatch che l’adolescente viveva in una casa accoglienza ed è rimasta coinvolta in un alterco con qualcuno nella residenza. Ha detto che sua nipote ha lasciato cadere un coltello che stava portando prima di essere stata colpita più volte da un agente di polizia. Proteste contro la polizia quando si è diffusa la notizia. Una donna che vive nel quartiere della sparatoria, Kimberly Shepherd di 50 anni, ha detto ai cronisti di conoscere la vittima: “Il quartiere ha sicuramente subito molti cambiamenti negli ultimi anni, questa è la cosa peggiore che sia mai successa qui e sfortunatamente per mamo della polizia.