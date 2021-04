Previsioni Meteo DOMANI venerdì 23 | nuvole al sud

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 23 aprile. Al nord cieli instabili con tempo prevalentemente sereno e con possibili addensamenti. Al centro cieli nuvolosi con intensificazioni nel corso della giornata. Al sud cieli nuvolosi con rovesci sparsi nel corso della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 23 aprile 2021.

Nord:

Nubi basse, foschie e banchi di nebbia in pianura padana, in diradamento dal primo pomeriggio; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dalla serata; nubi compatte anche su Lazio ed Abruzzo meridionali, con piogge o rovesci sparsi; addensamenti bassi sulle restanti aree interne adriatiche e medio-alte sul resto del Lazio; bel tempo altrove, in estensione serale anche su Sardegna settentrionale, Umbria e Lazio settentrionale.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente a carattere temporalesco su Sicilia e Calabria.

Temperature:

Minime in generale stazionarie su tutto il paese; massime in aumento sulle regioni centrali peninsulari, Sardegna settentrionale, Friuli-venezia giulia, Veneto, Calabria, Sicilia centrorientale, Campania e Basilicata tirrenica, stazionarie sul resto del nord, in diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Moderati orientali sulle regioni ioniche, con rinforzi lungo le coste ioniche di Sicilia e Calabria meridionale; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Molto mosso lo stretto di Sicilia; da mosso a molto mosso lo ionio, il tirreno ed il mare di Sardegna; mossi i restanti mari.