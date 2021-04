Giallo sul decesso di Antonio Fara, trovato morto in casa: non si esclude l’omicidio

Antonio Fara è stato ritrovato morto nel suo appartamento in via Livorno, al centro di Sassari. Nella casa sono stati trovati segni di effrazione, per cui non si esclude l’ipotesi di omicidio.

La vittima è un barista di 47 anni. A scoprire il cadavere e a dare l’allarme è stato il nipote: questa mattina non vedendo il bar aperto è andato a casa dello zio e lo ha trovato morto con una profonda ferita alla testa. La porta principale – secondo una prima ricostruzione dei carabinieri – era chiusa dall’interno, mentre quella sul retro era spalancata. Da qui che è entrato il nipote trovando Fara esanime sul pavimento. Oltre ai militari del comando provinciale di Sassari e al pm Giovanni Porcheddu sul posto stanno operando gli specialisti del Ris per i rilievi del caso.

Non si esclude alcuna ipotesi

“Al momento non possiamo escludere alcuna ipotesi, in serata potremo essere più precisi”. Cosi il pm del Tribunale di Sassari Giovanni Porcheddu dopo il sopralluogo nella casa del 47enne. L’uomo aveva preso in gestione il locale 2-3 anni fa. Molto conosciuto in città, descritto come una persona tranquilla e gioviale, la sua morte è ancora avvolta nel mistero.

LEGGI ANCHE: Uccise la madre con una fiocina: William Leo è morto a 25 anni

La pista privilegiata sembra essere quella dell’omicidio: la porta sul retro, infatti, è stata trovata spalancata, poco distante il cadavere e sangue sul pavimento. Probabilmente Fara potrebbe essere stato colpito con un corpo contundente. Se ne saprà di più con i rilievi degli specialisti del Ris arrivati da Cagliari.