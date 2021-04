Uccise la madre con una fiocina: William Leo è morto a 25 anni

William Leo è morto nella notte. Il 12 aprile scorso, nella sua abitazione in via Grotte d’Arcaccio al Tintoretto, Roma, ha sparato e ucciso la madre con un fucile da sub per poi incendiare casa.

Aveva tentato di togliersi la vita dopo aver ucciso sua madre, Manuela Fiorucci di 65 anni. Fu infatti trovato dai soccorsi con una fiocina conficcata nell’occhio. Era stato quindi ricoverato prima al Sant’Eugenio, poi trasferito al San Camillo dove le sue condizioni erano rimaste sempre molto gravi.

A condurre William a compiere il tragico gesto, il culmine di una lite. La madre voleva che il 25enne trovasse un lavoro dopo la scadenza di un contratto a termina in una Asl. Essere disoccupato lo aveva gettato nello sconforto. Era un grande appassionato di pesca subacquea e quindi molto competente nell’utilizzo della fiocina e del coltello da sub.