Madre uccide i suoi due gemellini neonati, alla polizia ha detto di non volerli

Uno nella culla, l’altro sotto il lavandino. I corpicini di due gemelli di circa sei settimane sono stati scoperti in un’abitazione del Queens, a New York, dalla polizia dopo una segnalazione.

Un maschietto ed una femminuccia, identificati come Dakota e Dallis Bentley. In casa anche la madre la quale, secondo i media, avrebbe detto agli agenti: “Non li voglio”. Secondo la polizia uno dei piccoli era senza vita nella culla con segni di trauma.

Poi è stato chiesto alla madre dove si trovasse l’altro bambino, lei ha indicato il lavandino. Era avvolto in una coperta. Non è ancora chiaro come siano morti i gemelli, sarà l’autopsia a stabilirlo. Tuttavia in casa è stato trovato un coltello. La madre, che non ha precedenti, ora si trova in custodia cautelare.