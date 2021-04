La 17enne difesa da Michele Dal Forno, rider ferito al viso:«Avrei voluto prendere io la coltellata». I genitori della ragazza: «Lo incontreremo». Parte raccolta fondi per chirurgia plastica

La ragazza di 17 anni difesa dal rider 21enne Michele Dal Forno, ha detto su quanto successo:«Avrei voluto prenderla io quella coltellata». Per difenderla, il giovane Michele sabato scorso a Verona è intervenuto mentre stava consegnando delle pizze e l’ha vista discutere con due minorenni. «Le ho chiesto se stesse bene, mi ha risposto di sì ma si capiva che era preoccupata», ha detto Michele. Uno dei minorenni, 16 anni, si è avvicinato con le mani in tasca. «Ha tirato fuori il coltello e con un colpo mi ha tagliato la faccia. I medici dicono che la cicatrice rimarrà ma che la chirurgia può fare grandi cose. Lo spero tanto…», ha commentato il 21enne. Intanto sul web è scattata una raccolta fondi: in sole 24 ore, raccolti quasi 40mila euro.

Nel frattempo la ragazza e i suoi familiari sono scioccati di quanto accaduto. «Il ragazzo che ha dato la coltellata era stato un mio compagno di scuola», ha detto alle forze dell’ordine, «e avevo deciso di troncare ogni rapporto. Quando si è avvicinato al fattorino, che conoscevo di vista, ho detto a tutti di lasciar perdere. Poi è partito il colpo: credevo gli avesse dato un pugno e invece c’era tutto quel sangue che usciva dal viso…».

Il 16enne è scappato ma i poliziotti sono riusciti ad arrestarlo. A guidare l’operazione la dirigente delle Volanti, Vanessa Pellegrino:«Ciò che ha fatto quel 21enne è importante e va ringraziato: la sicurezza di una città passa anche attraverso il senso civico dei suoi abitanti e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. L’indifferenza non fa che favorire la criminalità».

Vi sono ancora diversi aspetti da chiarire. L’anno scorso il ragazzo si era fatto risentire dall’ex compagna di scuola. I genitori si erano preoccupati e avevano segnalato la cosa, al che lui era sparito. Poi sabato il ragazzo si è ripresentato dalla 17enne, non si capisce con quale intento. In tasca aveva un coltello. «Mia figlia è sotto choc», ha detto la madre, «trascorre le giornate a letto, non va a scuola, ha smesso anche di mangiare. Siamo molto preoccupati, cerchiamo di starle vicino…».

Leggi anche:—>Dodicenne presa a pugni e calci da tre coetanee: video choc su Instagram

La ragazza ha scritto a Michele per dirgli quanto le dispiaccia per quanto gli è accaduto. E continua a dire ai genitori che avrebbe preferito riceverla lei quella coltellata. «Deve ricominciare a vivere», dice il padre, «e dev’essere una vita non pervasa da terrore e intimidazione». I familiari vorrebbero incontrare il rider, una volta più calma la situazione. «Diremo direttamente a lui ciò che pensiamo e del nostro dolore. In questo momento voglio sappia che siamo solidali e vicini ai suoi genitori, profondamente costernati per ciò che ha dovuto subire. Sono cose che non dovrebbero capitare. Purtroppo, questa è la nostra società: sempre più egoista. Ma è bello che ci sia ancora qualcuno che si interessa degli altri».