Previsioni Meteo DOMANI sabato 24 | maltempo al sud

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 24 aprile. Al nord tempo variabile con comparsa di addensamenti in giornata. Al centro cieli prevalentemente sereni su tutto il territorio. Al sud tempo instabile con nuvole e rovesci. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 24 aprile 2021.

Nord:

Cielo prevalentemente sereno salvo modesti annuvolamenti a evoluzione diurna su Piemonte, appennino Ligure e rimanenti aree alpine prealpine.

Centro e Sardegna:

Ampio e prevalente soleggiamento per tutta la giornata, salvo residui addensamenti e residui piovaschi tra notte e primo mattino sull’Abruzzo e modesti annuvolamenti a evoluzione diurna sui rilievi sardi.

Sud e Sicilia:

Piogge sparse e temporali tra notte e primo mattino su nord Sicilia e sud peninsulare, con fenomeni anche localmente intensi sulla Calabria ionica, in miglioramento dal tardo mattino su Campania, Molise, Puglia garganica e nord-ovest Sicilia con schiarite sempre maggiori mentre sulle rimanenti aree peninsulari e sulla Sicilia orientale i fenomeni, sempre meno estesi, si attenueranno del tutto tra tardo pomeriggio e serata.

Temperature:

Minime in calo su Sicilia, nord Sardegna, coste e immediato entroterra di Marche ed Emilia-romagna, in aumento sul Piemonte e senza variazioni di rilievo sul resto d’iItalia; massime in calo su nord Sicilia, in aumento anche marcato sulla Sardegna e, in misura minore, su Sicilia meridionale, settori nord di Puglia e Campania, Molise, centro peninsulare, Emilia-romagna, Lombardia e regioni nord-orientali.

Venti:

Moderati settentrionali al sud e sulla Sicilia, con ulteriori rinforzi su Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia orientale e in graduale attenuazione su Campania, Molise, centro-nord Puglia, Basilicata e settori centro-occidentali di Calabria e Sicilia; deboli variabili al nord o dai quadranti orientali, deboli settentrionali con locali rinforzi su Sardegna e centro peninsulare.

Mari:

Molto mosso lo ionio; da mosso a localmente molto mosso lo stretto di Sicilia; poco mosso il mar Ligure e mediamente mossi i restanti mari, con moto ondoso in diminuzione su mare di Sardegna e settori centro-settentrionali di tirreno e adriatico.