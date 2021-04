Aggrediscono anziano per costringerlo a firmare assicurazione finto incidente: arrestati. È accaduto a Reggio Calabria, 4 in manette

Arrestati quattro uomini dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Reggio Calabria in un laboratorio di analisi. I quattro avevano assalito un anziano di 69 anni per fargli sottoscrivere un’assicurazione per un presunto incidente che avrebbe coinvolto uno degli uomini finiti in manette.

Su uno degli arrestati gli agenti hanno trovato un documento Pra, che attestava l’indirizzo di residenza dell’anziano tramite cui sono riusciti a trovare e raggiungere la casa del 69enne per mettere in pratica il loro piano.

L’uomo, soccorso dagli agenti e dai sanitari del 118, è stato portato in ospedale poiché ha riportato delle contusioni guaribili in 5 giorni.

Tramite i documenti raccolti dalla Polizia di Stato, tra cui il documento Pra e la denuncia fatta dall’anziano, si è potuto arrestare i quattro uomini per tentata estorsione aggravata.