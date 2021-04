Covid, la temibile variante indiana segnalata in Svizzera

La temibile variante indiana del Covid-19 è stata registrata in Svizzera.

Lo hanno reso le autorità sanitarie. L’India è da giorni alle prese con una drammatica recrudescenza dell’epidemia, che ha provocato un milione di contagi in tre giorni.

Un primo caso della variante del Covid-19 che sta contribuendo all’esplosione dell’epidemia in India è stato rilevato in Svizzera, ha annunciato oggi l’autorità sanitaria pubblica. “Il primo caso della variante indiana del Covid-19 è stato scoperto in Svizzera”, ha detto in un tweet l’Ufficio federale della sanità pubblica, aggiungendo che la variante del virus è stata trovata in una persona in transito in uno degli aeroporti del Paese.