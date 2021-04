Coronavirus, spunta una nuova variante, quella indiana: 80 casi, presenta una doppia mutazione

L’elenco delle varianti sembra non avere fine. È il momento della variante indiana, un ceppo che presenta una doppia mutazione rispetto a quello originario e appare più trasmissibile.

Gli 80 casi di variante indiana sono stati segnalati nel Regno Unito. Un ceppo che possiede una doppia mutazione rispetto a quello originario e sarebbe più trasmissibile. La Gran Bretagna ha inoltre lanciato l’allarme per la variante sudafricana, più resistente ai vaccini a nostra disposizione. I casi sono concentrati in 4 focolai, tutti a Londra.

La variante indiana

Secondo gli esperti britannici, non si tratta di un’allerta vera e propria, considerato che l’impatto è ancora molto limitato e circoscritto. Le preoccupazioni comunque non mancano, per via della già menzionata doppia mutazione, della sua rapidità di trasmissione e del fatto che la variante appare meno suscettibile ai vaccini.

Paul Hunter, professore di medicina presso l’Università dell’East Anglia. ha dichiarato al Guardian che la variante indiana potrebbe essere ‘preoccupante’. “Quello che preoccupa – anche se è ancora prematuro dirlo con certezza – è la doppia mutazione”. Public Health England (Phe) ha dichirato che 73 casi della variante B.1.617 sono stati confermati in Inghilterra e quattro in Scozia. In India i tassi di Covid-19 sono in aumento, con oltre 13,9 milioni di casi e 172mila decessi. Il Paese non è sulla “lista rossa” del governo dei Paesi con divieto di viaggio.