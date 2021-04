Svezia, il no al lockdown si rivela fallimentare: boom di contagiati e decessi. Quasi 14mila i morti su 10 milioni di persone.

La Svezia ha detto di no a lockdown e restrizioni rigide per mesi, tant’è che 3 mesi fa è stato solo raccomandato e non imposto, l’utilizzo della mascherina sui mezzi pubblici. Riguardo l’efficacia della mascherina, poi, vi sono state sempre discussioni in merito. Solo ora, dopo un aumento vertiginoso di contagi, si inizia a parlare di chiudere negozi, mentre in altri Paesi, compreso il nostro, si parla di riaperture.

Sono quasi 14mila i morti su una popolazione di 10 milioni di persone, il che è pessimo. Il governo ha cominciato a descrivere la situazione come “grave“, tant’è che lo stesso Re ha ammesso il fallimento del Paese, dopo aver avuto tanti decessi. Attualmente la Svezia ha il numero maggiore di nuovi contagi per Covid rispetto al numero di abitanti, ossia 625 nuovi contagi per milione di abitanti nell’ultima settimana. Supera così la Norvegia, la Finlandia e la Danimarca, che registrano 65,111 e 132 nuovi contagi.

Se in Svezia hanno perso la vita più di 13mila persone causa Covid, in Norvegia, dove ci sono state maggiori restrizioni, i morti sono pari a 600, ben 10 volte in meno. Durante la fase di emergenza Coronavirus, si è scelto di prediligere la salvaguardia dell’economia, fidandosi di un distanziamento sociale spontaneo da parte dei cittadini, piuttosto che tutelare la salute. L’idea era che l’immunità di gregge potesse arrivare da sola. «Giudicatemi tra un anno», diceva un anno fa l’epidemiologo Anders Tegnell dell’Agenzia per la Salute Pubblica.

Ma dall’anno scorso i contagi sono aumentati e il bilancio dei decessi è tra i più alti del nostro continente, non accennando a scendere. Con questi dati, pare che anche l’opinione pubblica stia cambiando idea e chieda più rigidità. I partiti sono divisi su questo tema. La previsione di Tegnell non si è avverata e l’economia non è proprio al massimo.