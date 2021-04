Giampiero muore di Covid a 37 anni: infettato in ospedale durante controlli. A comunicarlo un medico che lavorava con lui

Giampiero è morto di Covid a 37 anni dopo averlo contratto durante dei controlli. Era ricoverato all’ospedale di Tricase (Lecce), per alcuni accertamenti dopo alcuni scompensi. Purtroppo però, proprio in questo contesto ha contratto il morbo. Giampiero era responsabile dell’area tecnica dello studio medico in cui lavorava e a dare la notizia della sua morte è stato proprio il dottore con cui collaborava.

«Per noi si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Perdiamo un prezioso e valido collaboratore ma soprattutto un ragazzo dal cuore grande», ha scritto il dottor Luigi Rizzo, «con dedizione e pazienza hai supportato l’attività del poliambulatorio e oggi lasci in tutti noi medici e infermieri un vuoto incolmabile. A te rivolgiamo il nostro grazie. Il ricordo del tuo impegno e delle tue doti umane e professionali saranno per noi uno stimolo continuo a migliorarci».

Giampiero ultimamente non si era sentito bene e i medici lo avevano sottoposto a dei controlli, ma in ospedale ha contratto il Coronavirus. Inizialmente sembrava lo avesse preso in forma leggera. Si sentiva affaticato, poi però è peggiorato, come riporta Repubblica. Il dottor Rizzo ha raccontato:«Purtroppo il Covid può aver aggravato le sue condizioni di salute perché si sa come questo virus sia estremamente violento soprattutto nei soggetti fragili».