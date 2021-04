Sparatoria in un deposito Fedex a Indianapolis: 8 morti

La strage è occorsa in un deposito dell’azienda di spedizioni, vicino l’aeroporto di Indianapolis. Primo bilancio parla di 8 morti, 9 feriti

Sono almeno 8 i morti durante una sparatoria occorsa stanotte in un deposito dell’azienda di spedizioni Fedex a Indianapolis (Usa), vicino l’aeroporto. La polizia ha rinvenuto i suddetto cadaveri nel deposito, come riportato dalla portavoce della polizia locale, Genae Cook. Sono 9 le persone ferite nella strage e portate in ospedale. Tuttavia il numero dei feriti è ancora da accertare. L’uomo che ha sparato su è ucciso prima della cattura.

Il responsabile della strage non è ancora identificato e non si conosce la ragione della sparatoria. Secondo un testimone intervista da una tv locale, l’uomo era armato di fucile automatico e lo avrebbe visto sparare parecchi colpi nel parcheggio esterno del deposito intorno alle ore 23. La chiamata alla polizia è giunta dalla sede della Fedex.

163 sparatorie da inizio 2021

Da inizio anno sono 163 le sparatorie in Usa in episodi di “mass shooting”, ossia stragi con almeno 4 decessi. Le ultime si sono verificate il 23 marzo a Boulder, in Colorado, con 10 morti e a Rock Hill il 7 aprile in South Carolina, 7 morti. Nel 2020 43mila persone sono morte uccise da armi da fuoco (suicidi inclusi).

Il presidente Usa Joe Biden ha detto di aver intenzione di introdurre forti restrizioni all’uso delle armi, soprattutto armi d’assalto e quelle che si possono comprare su Internet in componenti divisi.