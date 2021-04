Covid, muore a 10 anni una bimba fragile. L’ospedale: “Cordoglio e vicinanza alla famiglia”

Perde la vita una bimba di soli 10 anni a causa Covid-19. Le sue condizioni di salute si sono aggravate irrimediabilmente, dopo essere entrata in contatto con il virus. La nota dell’ospedale: “Cordoglio e vicinanza alla sua famiglia”.

Non ce l’ha fatta una bambina di soli 10 anni, originaria di Crema. La piccola è morta a causa del Covid-19, che ha aggravato le sue già difficili condizioni. Affetta da una grave forma di polmonite, la bimba è deceduta presso il reparto di Terapia Intensiva COVID dell’Istituto Giannina Gaslini, in quel di Genova. A rendere nota la triste notizia è stata la stessa struttura, attraverso un comunicato ufficiale nel quale ha espresso tutta la vicinanza alla famiglia della piccolina.

Bimba di 10 si aggrava dopo il contagio da Covid-19

Aveva solo 10 anni, la bimba uccisa dal Covid-19 nella giornata di ieri. La piccola era già affetta da una sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2). Entrata in contatto con il virus in ambiente famigliare, le sue condizioni erano dunque già molto gravi prima del contagio. A causa del coronavirus, il suo stato di salute si è aggravato però irrimediabilmente.

Per questo motivo è stato ritenuto necessario e urgente il trasferimento prima in ospedale, inizialmente a Pavia, poi nel reparto di Terapia Intensiva dell’Istituto Giannina Gaslini, in quel di Genova. Proprio in terapia intensiva la piccola paziente vi è rimasta per un mese, fino a quando i medici non hanno più potuto far nulla per salvarle la vita.

“Per proteggere il polmone e, in considerazione della non efficacia della ventilazione meccanica, è stato tentato anche il supporto in ECMO. Purtroppo dopo tre giorni di assistenza extracorporea in ECMO la bambina ha sviluppato un quadro di emorragia digestiva e disfunzione multiorgano non controllabile nonostante la massimizzazione dei supporti vitali”, si legge nella nota pubblicata dalla direzione dell’ospedale. Alla luce del drammatico risvolto, la direzione ha anche espresso “il suo cordoglio e tutta la sua vicinanza alla famiglia della bambina“.