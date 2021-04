Prodi su Movimento 5 Stelle:«Conte è il loro cane pastore. Pensavo il M5S sarebbe imploso».

L’ex premier Romano Prodi, in un colloquio col Corriere della Sera, dice la sua su Conte e il Movimento 5 Stelle. «Pensavo che nel momento in cui cercava di mettere ordine nel suo magma di stato nascente, il M5S sarebbe imploso. Invece, è uscita solo una minoranza estremista: è possibile che coloro che sono rimasti trovino una coerenza e un equilibrio interni».

Leggi anche:—>Covid, contagi in calo tra operatori sanitari in ospedale: i motivi

Per quanto concerne l’esitare dell’ex presidente del Consiglio Conte, «i cani pastore girano, vanno da una pecora, poi dall’altra. Ne mordono qualcuna riluttante al garretto per portarla dove c’è l’erba verde. E poi, quelle riluttanti sono già andate via: per ora meno del previsto, in realtà».