Prodi e la corsa al Quirinale: “Non ho l’età”. Ed elogia Mattarella

Romano Prodi non sa sciogliere i dubbi in merito al futuro Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, infatti, ha manifestato la propria indisponibilità a ricandidarsi. Tra i nomi papabili anche quello dell’ex Premier, il quale tuttavia non sembrerebbe essere disposto ad accettare la carica.

Il mandato di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica scadrà il 3 febbraio 2022. Il tempo scorre e ancora non si ha alcuna certezza in merito al prossimo vincitore della corsa al Quirinale. L’attuale inquilino del Colle, infatti, ha espresso la propria indisponibilità ad un secondo mandato, seppure da tanti una conferma sarebbe stata apprezzata. Tanti intanto i nomi che circolano. Da Silvio Berlusconi a Paolo Gentiloni, fino all’attuale Premier Mario Draghi, il quale potrebbe conquistarsi la fiducia proprio nell’attuale ruolo. Le incognite ad ogni modo sono adesso tante e non sembrerebbero essere destinate ad essere sciolte a breve. A parlare dell’intricato tema è stato Romano Prodi.

Romano Prodi sul prossimo Presidente della Repubblica

L’ex Premier, in una lunga ed interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è espresso in merito al futuro della carica di Presidente della Repubblica. Anche Romano Prodi era finito nel calderone dei nomi per la corsa al Quirinale, ma l’idea non sembra stuzzicarlo per questioni anagrafiche. Piuttosto avrebbe preferito un Sergio Mattarella bis, ma anche questa ipotesi purtroppo sembrerebbe essere destinata ad essere scartata per la volontà dell’attuale capo dello Stato.

“Non ho idea di cosa accadrà“. Lo ha detto Romano Prodi a nove mesi dalle votazioni. “E se si parla di indisponibilità, ne ha un’altra, la mia. Non ho l’età, come cantava Gigliola Cinquetti: nel senso però che ne ho troppa, quasi 82 anni. E poi sono stato un uomo di parte, e in fondo lo sono ancora. Credo che su Sergio Mattarella influiranno la sua volontà e gli eventi. Personalmente lo sento il mio presidente della Repubblica. Mi rende tranquillo e credo che renda tranquilla l’Italia“.