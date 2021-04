Delitto Avellino, la madre della ragazza:«Mia figlia ha pensato di ucciderci tutti, ma non la lascio sola»

La ragazza diceva che si trattava di una rapina, ma poi la madre, Liana ha detto:«Basta» e tutte le bugie della figlia si sono sgretolate

Liana, la moglie di Aldo Gioia, ucciso venerdì sera a 53 anni dalla figlia che aveva pianificato il delitto con il fidanzato 23enne, esecutore materiale dell’omicidio, aveva già capito tutto. La donna aveva capito che la figlia Elena stava mentendo e le è bastato dire:«Basta» per far sgretolare tutte le bugie della 18enne.

La donna aveva capito tutto ma non voleva crederci. La figlia continuava a ripetere di fronte agli inquirenti che la persona che aveva accoltellato il padre era un rapinatore, uno che chissà come aveva fatto a intrufolarsi nella loro abitazione. Liana taceva, guardava verso Emilia, l’altra figlia, senza proferire parola. Poi quando è giunta la notizia che il marito Aldo era morto, la donna ha capito che non avrebbe potuto continuare a illudersi che col passare del tempo ogni cosa sarebbe tornata a posto. E a un certo punto ha detto con grande dolore:«Basta. Basta».

In quel momento le bugie di Elena hanno cominciato a crollare e la ragazza ha capito di non poter continuare a mentire. Poi, dopo mille contraddizioni è arrivata qualche confessione, senza mai però lasciarsi andare a una totale collaborazione. Nonostante tutto, la madre ha cercato di proteggerla:«Devo trovarle subito un legale, devo fare in modo che possa difendersi». Anche se ha fatto ammazzare suo padre e «voleva farci uccidere tutti, io non la lascio sola».

La donna ha contattato l’avvocato Innocenzo Massaro. «Si occupi di mia figlia, la prego». Il legale assisterà Elena nel corso dell’udienza di convalida e poi parlerà a fondo con lei. Un giorno sarà la madre a ritrovarsi faccia a faccia con la figlia e quello sarà un giorno drammatico per entrambe.