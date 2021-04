Trovato morto in casa, accanto a lui la moglie ferita: fermato il figlio della coppia

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in casa con profonde ferite alla testa: accanto al suo corpo, la moglie gravemente ferita, ora ricoverata in ospedale. Fermato il figlio 33enne della coppia, accusato di omicidio.

Tragedia quella accaduta a San Martino in Rio, nella bassa Reggiana. Paolo Eletti, di 58 anni, è stato ritrovato morto con profonde ferite alla testa nella propria abitazione; accanto a lui, il corpo privo di sensi di sua moglie, Sabrina Guidetti (54 anni), ricoverata in gravi condizioni diverse con ferite da taglio a un braccio. A dare l’allarme ai soccorsi è stato il figlio della coppia, Marco Eletti (33 anni) che, sebbene sia stato raggiunto dalle forze dell’ordine in evidente stato di shock, è al momento fermato per omicidio e tentato omicidio.

Accusato di aver ucciso il padre per motivi patrimoniali

Secondo quanto si apprende da Il Resto del Carlino, la tragedia si è verificata dopo le 17 di ieri, sabato 24 aprile, nella zona industriale di San Martino in Rio (Reggio Emilia). Teatro dell’orrore è la villetta della coppia, situata in via Magnanini 13, dove è stato ritrovato il corpo senza vita del 58enne Paolo, riverso a terra con un martello sporco di sangue abbandonato poco lontano. Sua moglie Sabrina, invece, è stata rinvenuta dai soccorritori con delle ferite da arma da taglio alle braccia, ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Sembrava essere in pericolo di vita la 54enne, ma secondo gli ultimi aggiornamenti si troverebbe attualmente in coma farmacologico, in condizioni stabili.

All’arrivo dei soccorsi, il figlio della coppia era visibilmente sotto shock. Sarebbe stato proprio lui a trovarli, secondo quanto ricostruito dal 33enne, che ha raccontato di aver dato subito l’allarme una volta rientrato in casa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco (a seguito di un principio d’incendio sprigionatosi nel garage) e quattro volanti dei carabinieri. Scattate immediatamente le indagini sul caso, il 33enne è stato interrogato per tutta la notte alla presenza del suo legale, del pm di turno e degli militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Reggio Emilia. Troppe le incongruenze emerse dai suoi racconti, tanto che questa mattina è stato disposto per lui il fermo per omicidio e tentato omicidio.

Dai primi rilevamenti e dalle risultanze delle prime fasi investigative, infatti, pare che il giovane possa aver aggredito barbaramente i suoi genitori a seguito di alcuni diverbi relativi a degli interessi di tipo patrimoniale. Si parla anche di liti che, iniziate già tempo addietro, sarebbero infine scaturite nella violenta e inaspettata tragedia. L’abitazione della famiglia è stata al momento sequestrata, e proseguono le indagini da parte degli inquirenti.